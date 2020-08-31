В Мордовии подросток получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар

В Зубово-Полянском районе несовершеннолетний парень пострадал при попытке самостоятельно ликвидировать возгорание.

Утром 30 августа в селе Мордовская Поляна загорелось бесхозное строение, расположенное по адресу – улица Степная.

Возгорание обнаружили ребята, которые гуляли неподалеку. Увидев, что горит бесхозное строение, они принялись своими силами тушить пожар. Один из ребят 2006 года рождения торопился помочь своим товарищам и упал на горящую траву, по причине чего получил ожоги ног первой и второй степени (28% тела).

Площадь пожара увеличивалась очень быстро, ребята, понимая, что самостоятельно ликвидировать возгорание они не смогут, вызвали пожарно-спасательную службу.

К моменту прибытия пожарных имело место открытое горение крыши бесхозного строения и шести тюков сена. Площадь пожара составила 375 кв. м.

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Источник: 13.mchs.gov.ru