В Саранске загорелась баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 30 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Николаевка. На улице Совхозной загорелась баня. Пламя повредило внутреннюю отделку постройки на площади 10 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru