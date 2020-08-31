В Саранске загорелась баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.
Вечером 30 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Николаевка. На улице Совхозной загорелась баня. Пламя повредило внутреннюю отделку постройки на площади 10 квадратных метров.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru