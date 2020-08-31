В одной из колоний Мордовии прошел праздник современного искусства

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии состоялся праздник современного искусства под названием Body art.

Body art представляет собой искусство украшения тела путем различных технологий. Традиционно на тело и лицо модели наносится яркий рисунок, а жесты, мимика, костюмы, дополняя творческий замысел, создают художественный образ.

Конкурс проходил в два этапа. Первым этапом стало представление. Осужденные каждого отряда подготовили по три художественных образа, показ которых сопровождался небольшими творческими номерами. Второй этап представлял собой дефиле.

Победителями конкурса стали представители отряда №5.

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Источник: 13.fsin.su