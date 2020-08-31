В Саранске составят реестр территорий для ямочного ремонта в следующем году

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил составить реестр городских территорий, автодорог и дворов, которые нуждаются в ямочном ремонте в перспективе на 2021 год.
С соответствующим поручением градоначальник обратился к директору КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрию Дергунову.
В нынешнем году запланировано проведение ямочного ремонта на протяжении всего сентября, если позволят погодные условия, то работы продолжатся и в октябре.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru