В Саранске составят реестр территорий для ямочного ремонта в следующем году

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил составить реестр городских территорий, автодорог и дворов, которые нуждаются в ямочном ремонте в перспективе на 2021 год.

С соответствующим поручением градоначальник обратился к директору КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрию Дергунову.

В нынешнем году запланировано проведение ямочного ремонта на протяжении всего сентября, если позволят погодные условия, то работы продолжатся и в октябре.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru