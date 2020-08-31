В Саранске на текущей неделе должно завершиться благоустройство придомовых территорий

В настоящее время в Саранске практически полностью завершены работы по благоустройству придомовых территорий.

Благоустройство ещё ведется на дополнительной дворовой территории многоквартирных домов №№5 и 5/1 по Лямбирскому шоссе. В ходе проведения электронных аукционов образовалась экономия денежных средств. За счет этого и благоустраивается дополнительная территория.

Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин сообщил, что работы ведет подрядная организация ООО «Веста Строй», а до начала следующей недели весь запланированный объем благоустройства на этом объекте должен быть выполнен.

В общей сложности в нынешнем году в Саранске было благоустроено 25 дворов, включая упомянутую дополнительную территорию.

Также читайте о том, что в Саранске составят реестр территорий для ямочного ремонта в следующем году.

Источник: adm-saransk.ru