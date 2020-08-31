Пётр Тултаев призвал коммунальные службы быть начеку 1 сентября

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал коммунальные службы 1 сентября быть начеку в плане своевременной уборки мусора с городских территорий, а также в условиях установившихся хороших погодных условий и опасности возникновения возгораний.

Градоначальник отметил, что молодые люди, вероятно, в этот день захотят отправиться на природу, поэтому нужно быть бдительными.

Также глава городской администрации сообщил о возможном проведении рейдов с участием представителей МЧС и правоохранительных органов.

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Источник: adm-saransk.ru