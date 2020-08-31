В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных водителей

В Мордовии в течение одного дня сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

Ранним утром 28 августа в Саранске сотрудники ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Полежаева остановили автомобиль марки «Мерседес». За рулем транспортного средства находился 20-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Рузаевке сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району на улице Чичаева был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2112 под управлением пьяного 27-летнего парня.

Ранее указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности по аналогичной причине.

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Источник: гибдд.рф