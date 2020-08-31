Житель Краснослободского района обвиняется в продаже наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Краснослободского района, который обвиняется в сбыте наркотиков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с 27 февраля по 18 апреля нынешнего года житель посёлка Преображенский Краснослободского района, будучи участником преступной группировки, через онлайн-магазин сбывал наркотики. Обвиняемый за указанный период продал запрещенные вещества общей массой более 36 г. Преступный доход превысил 60 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф