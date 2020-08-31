В Инсаре сгорело сено на территории техникума

В Инсаре произошел пожар на территории техникума.

Вечером 30 августа на территории ГБПОУ «Инсарский аграрный техникум» загорелось сено.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило 144 тюка сена на общей площади, составляющей 150 квадратных метров.

В настоящее время специалистами устанавливается причина пожара.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru