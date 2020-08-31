В Саранске разыскиваются девушки, подозреваемые в краже одежды из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются девушки, которые подозреваются в краже одежды из спортивного магазина.

Три неизвестные гражданки 25 августа похитили из сетевого магазина, расположенного в ТЦ по улице Волгоградской, два женских джемпера.

Первой девушке на вид 25-30 лет. Она была одета в футболку белого цвета с рисунком, брюки голубого цвета и кроссовки белого цвета. Также у неё была с собой светлая сумка и пакет синего цвета.

Второй подозреваемой на вид 25-30 лет. Данная гражданка была одета в футболку черного цвета, светлые джинсы, кроссовки белого цвета. Девушка имела при себе темную сумку и пакет красного цвета. На шее подозреваемой был кулон.

Третьей девушке на вид 12-15 лет. Она была одета в футболку белого цвета с рисунком, джинсы черного цвета и светлые кроссовки. На плечах девушки был рюкзак черного цвета.

Все, кто владеет сведениями о местонахождении разыскиваемых гражданок, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-77-60, 29-77-88 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф