В Чамзинском районе загорелась баня

В Чамзинском районе в результате пожара была повреждена баня.

Днём 30 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Пенгелей. Возле дома №28, расположенного по адресу – улица Садовая, загорелась баня. Вследствие пожара постройка была повреждена на площади 1 кв. м.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru