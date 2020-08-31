В Чамзинском районе загорелась баня

В Чамзинском районе в результате пожара была повреждена баня.
Днём 30 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Пенгелей. Возле дома №28, расположенного по адресу – улица Садовая, загорелась баня. Вследствие пожара постройка была повреждена на площади 1 кв. м.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Мордовии подросток получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар.
Источник: 13.mchs.gov.ru