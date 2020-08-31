Мошенники ограбили работницу одного из заводов Саранска

В Саранске местная жительница была ограблена мошенниками под предлогом инвестирования в акции.

Стражами порядка было установлено, что примерно три года назад 48-летняя жительница Саранска, являющаяся работницей светотехнического завода, зарегистрировалась на сайте, специализирующемся на биржевой торговле. Со временем женщина решила отказаться от идеи стать инвестором. В марте нынешнего года горожанке позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником биржевой компании, на сайте которой она зарегистрировалась. Мужчина предложил инвестировать деньги в акции. Горожанка ответила согласием. Женщина взяла кредит в размере около 540 тыс. рублей, а затем перечислила эти деньги незнакомцу. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф