В Саранске сгорело сено

В Саранске произошел пожар, который уничтожил сено.

Происшествие произошло вечером 30 августа на территории Октябрьского района города. Сообщение о данном пожаре на пульт дежурного МЧС поступило в 17:46. Местом инцидента стало поле между селами Ивановка и Солдатское. Огонь уничтожил сено на площади 10 квадратных метров.

Во время данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания сена в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru