В Саранске гражданин Узбекистана принес в банк фальшивые деньги

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Недавно в один из банков Саранска пришел гражданин Узбекистана 1967 года рождения. Мужчина с целью обмена принес денежную купюру номиналом 100 долларов, которую он привез с собой из дома. Выяснилось, что предъявленная мужчиной банкнота является фальшивой.

Гражданин Узбекистана не может вспомнить, каким образом у него оказалась поддельная денежная купюра.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф