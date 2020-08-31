В Зубово-Полянском районе сгорела баня

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Происшествие произошло в ночь на 31 августа в населенном пункте Мордовская Поляна. Загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 48 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты пытаются установить, что спровоцировало возгорание бани.

Сотрудники МЧС призывают граждан строго соблюдать все правила пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru