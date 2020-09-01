В одной из колоний Мордовии были проведены исследования личности осужденных

Психологом исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии были проведены исследования личности осужденных с целью выявления патопсихологических изменений.

Изучение анамнестических данных осужденных, объективной медицинской документации, их психофизиологического состояния дает возможность выявить эмоционально-личностные особенности, способствующие социально-психологической дезадаптации лиц, которые находятся в условиях социальной изоляции.

По результатам диагностики были составлены заключения и даны рекомендации по работе с данной категорией осужденных.

Также читайте о том, что в одной из колоний Мордовии прошел праздник современного искусства.

Источник: 13.fsin.su