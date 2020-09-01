В Мордовии осужденных готовят к освобождению

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло занятие по подготовке осужденных к освобождению.

В ходе указанного занятия был разъяснен порядок оформления страховой пенсии, порядок предоставления пользования льготами, а также рассказано о мерах социальной защиты и доступной среды для инвалидов.

Стоит отметить, что занятия по подготовке осужденных к освобождению способствуют повышению их образовательного уровня и подготовке к жизни на свободе.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su