В Саранске открываются городские парки и зоопарк

В Саранске с 1 сентября для посещений открываются городские парки и зоопарк.

Соответствующее решение было принято в связи со стабилизацией эпидемической обстановки и большой популярностью у горожан указанных общественных пространств.

В парках города с 1 сентября начинают работать объекты нестационарной торговли, а также площадки для выступлений.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru