В Саранске обсудили предстоящий юбилей города

В следующем году Саранску исполнится 380 лет со дня основания.

Краеведческий музей имени И. Д. Воронина на прошлой неделе открыл выставку «Саранск через призму фотообъектива». На ней представлены эксклюзивные снимки минувшей эпохи и современности.

Кроме того, каждый человек, прогуливающийся по набережной Саранки, с помощью мобильного устройства может узнать больше об истории города.

В ходе оперативного совещания, прошедшего в городской администрации 31 августа, мэр Саранска Пётр Тултаев поручил подготовить предложения по празднованию предстоящего юбилея, исходя из имеющихся возможностей.

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Источник: adm-saransk.ru