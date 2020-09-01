В Рузаевке пропал без вести местный житель

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести местный житель.

Комягин Роман Александрович 1978 года рождения, являющийся жителем Рузаевки, днём 29 августа ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что мужчина был одет в шорты черного цвета с полосками белого цвета, рубашку черного цвета и кроссовки черного цвета с белой подошвой.

Все, кто владеет данными о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8 (83451) 4-03-89, 4-03-97, 38-59-64 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф