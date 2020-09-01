В Саранске произошел масштабный пожар

В Саранске произошел крупный пожар.

Вечером 31 августа на улице Строительной загорелся грузовой автомобиль марки МАЗ. Постепенно огонь охватил чердачное помещение административного здания №11/2.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил кровлю здания, внутреннюю отделку и имущество на площади 450 кв. м. Кроме того, был поврежден грузовик на площади 7 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru