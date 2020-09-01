В Саранске осудили полицейского, избившего женщину

В Саранске суд вынес приговор в отношении сотрудника полиции, который избил женщину.

Преступление было совершено в ноябре 2018 года. Капитан полиции упрекнул женщину, которая работает дворником, в том, что она недостаточно качественно убирает территорию. Затем страж порядка приказал потерпевшей убрать за ним мусор. Последняя ответила отказом, объяснив это тем, что находятся они не на её участке. В ответ на это полицейский избил женщину, а также выругался в её адрес грубой нецензурной бранью. Капитан полиции также составил в отношении пострадавшей протокол о том, что она якобы ругалась матом и совершила различные правонарушения.

Женщине удалось доказать, что она не имеет отношения к нарушениям, в которых её обвинял полицейский.

Решением суда в отношении стража порядка была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Также полицейский должен выплатить женщине моральную компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru