Авиарейсы из Саранска в Сочи продлеваются

Руководство авиакомпании «РусЛайн» решило продлить рейсы из Саранска в Сочи.

Улететь из Саранска на легендарный курорт можно будет до конца октября.

В Сочи жители Мордовии будут летать самолетами Bombardier CRJ-100/200, вместительность которых составляет 50 человек. До курорта воздушное судно долетает за 2 часа и 25 минут.

Рейсы осуществляются два раза в неделю – в пятницу и воскресенье.

Также читайте о том, что в Саранске с 1 сентября для посещений открываются городские парки и зоопарк. Данное решение было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки. В парках начинают работать объекты нестационарной торговли.

Источник: info-rm.com