В Торбеевском районе загорелся жилой дом

В Торбеевском районе произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 1 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Жуково. На улице Гагарина загорелся жилой дом №14. Пламя повредило постройку на общей площади, составляющей 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru