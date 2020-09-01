Житель Саранска, до смерти избивший собутыльника, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который до смерти избил мужчину.

В начала июня нынешнего года 29-летний житель Саранска, имеющий судимость, во дворе жилого дома №12, расположенного по адресу – улица Коваленко, распивал спиртные напитки в компании 43-летнего мужчины. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта жестоко избил оппонента. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru