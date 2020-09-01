В Краснослободске горел автомобиль

В Краснослободске пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 1 сентября. На улице Микрорайон-1 загорелся автомобиль, припаркованный возле дома №5в. Пламя повредило моторный отсек транспортного средства на площади 3 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru