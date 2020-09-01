Мошенники ограбили предпринимателя из Саранска

В Саранске неизвестные мошенники ограбили предпринимателя.

Некоторое время назад 55-летний генеральный директор торгового предприятия на одном из сайтов оформил заказ на приобретение пиломатериалов. В качестве оплаты мужчина перечислил денежные средства в сумме 130 тыс. рублей. Пиломатериалы предприниматель так и не получил, а сайт, на котором он оформил заказ, перестал работать.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф