В Зубово-Полянском районе горел коровник

В Зубово-Полянском районе в результате пожара был поврежден коровник.

Происшествие произошло днём 31 августа на территории населенного пункта Леплей. Загорелся коровник. Пламя повредило строение на площади, составляющей 250 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалистами проводится работа, направленная на установление причины возгорания коровника.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru