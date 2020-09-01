Владимир Волков провел совещание по вопросам иммунизации населения

Глава Мордовии Владимир Волков 31 августа провел совещание по вопросам иммунизации населения в преддверии осенне-зимнего периода, а также подготовки лечебных организаций к работе в условиях сезонного подъема эпидзаболеваемости.

Заместитель главы регионального правительства Галина Лотванова сообщила о том, что детская вакцина против гриппа уже поступила в республику в количестве 40388 доз, вакцина для взрослых прибудет на днях в количестве 111465 доз.

Было также отмечено, что «Фармация» закупает вакцину против гриппа для продажи работодателям, которые будут организовывать иммунизацию своих сотрудников.

Кроме того, в республике на текущей неделе начали прививать детей от пневмококовой инфекции. Для взрослых из группы риска данная вакцина будет закуплена в ближайшее время на средства регионального бюджета.

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Источник: adm-saransk.ru