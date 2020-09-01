В Саранске в этом году в первый класс пошли 3882 ребенка

В Саранске в этом году в первый раз за парты сядут 3882 ребенка.

По всей Мордовии в первый класс в нынешнем году пошли около 7700 детей.

Всего в школах республики в этом году будут учиться 73 тыс. детей.

В своем поздравительном обращении глава администрации Саранска Пётр Тултаев отметил, что последние месяцы минувшего учебного года ещё раз подчеркнули важность труда учителей и высочайшую необходимость школы в её традиционном формате, а также подчеркнул, что общение учителя и ученика ничто заменить не сможет.

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Источник: mordovmedia.ru