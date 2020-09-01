Житель Рузаевского района подозревается в краже мобильного телефона

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Рузаевского района, который подозревается в краже мобильного телефона.

Стражами порядка было установлено, что на днях 53-летний житель посёлка Красное Сельцо, находясь в Рузаевке, во дворе жилого дома распивал спиртные напитки в компании нескольких мужчин. В определенный момент к застолью присоединился случайный прохожий 1967 года рождения. Последний спустя некоторое время уснул, у него из кармана выпал мобильный телефон. Житель посёлка Красное Сельцо похитил гаджет. Мужчина планировал продать украденный мобильный телефон, но не успел это сделать, поскольку был задержан полицейскими.

В отношении 53-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф