В Ковылкинском районе загорелся автомобиль

В Ковылкинском районе произошло возгорание автомобиля.
Днём 31 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Русская Лашма. Возле дома №126, расположенного по адресу – улица Парковая, загорелся автомобиль марки УАЗ 1997 года выпуска. Огонь распространился на площади 3 кв. м. Пламя повредило салон транспортного средства.
Вследствие данного инцидента ни один человек не пострадал.
По предварительным данным, автомобиль загорелся из-за того, что замкнула электропроводка.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru