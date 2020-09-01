В Атюрьевском районе водитель иномарки сбил насмерть девушку

В Атюрьевском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь 17-летней девушки.

Указанное происшествие произошло в ночь на 31 августа на 49-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 47-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан», проявив невнимательность, совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть.

От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф