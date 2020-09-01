В Чамзинском районе ДТП унесло жизнь 28-летней девушки

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого погибла 28-летняя девушка.

Инцидент произошел поздним вечером 31 августа на 12-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Апраксино, Мичурино, Красный Посёлок и Азарьевка. По предварительной информации, 28-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Шевроле-Круз», во время прохождения поворота проявила невнимательность, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Полученные девушкой телесные повреждения оказались смертельными. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф