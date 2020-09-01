В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

В ночь на 31 августа на улице Федосеенко 30-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21102 в определенный момент движения отвлекся от управления, в результате чего транспортное средство поочередно врезалось в два автомобиля марок «Ауди» и «Киа».

Медицинская помощь понадобилась водителю ВАЗа и его 26-летнему пассажиру.

Выяснилось, что виновник аварии был лишен водительского удостоверения. Кроме того, автомобилист был пьян.

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Источник: гибдд.рф