В Саранске водитель легковушки сбил ребенка

В Саранске 5-летний мальчик попал под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло утром 31 августа возле дома №97, расположенного по адресу – улица Ульянова. По предварительной информации, 56-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», из-за невнимательности допустил наезд на 5-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть со своей матерью.

Ребенок доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф