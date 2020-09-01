В Лямбирском районе в ДТП пострадала 59-летняя женщина

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 59-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 31 августа на 5-м километре дороги, соединяющей Саранск и Пензятку. По предварительным данным, 61-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Рено-Дастер», врезался в автомобиль марки ВАЗ-21112, двигавшийся в противоположном направлении. После этого первое транспортное средство опрокинулось в кювет.

Пострадала 59-летняя пассажирка иномарки. Женщина была госпитализирована.

Точная причина ДТП в настоящее время устанавливается.

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Источник: гибдд.рф