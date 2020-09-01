В Саранске водитель легковушки сбил пенсионерку

В Саранске 70-летняя пенсионерка попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло утром 31 августа на территории Ленинского района города. На улице Энгельса 24-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211440, во время движения задним ходом по тротуару из-за невнимательности совершил наезд на 70-летнюю женщину.

Медики осматривали пострадавшую на месте происшествия. Женщине было назначено амбулаторное лечение.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф