В Ковылкинском районе 57-летний автомобилист устроил ДТП с пострадавшим

В Ковылкинском районе по вине 57-летнего автомобилиста произошло ДТП с пострадавшим.

Происшествие произошло вечером 31 августа на 19-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск и Ельники. По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля марки SsangYong Actyon в определенный момент движения потерял контроль над управлением, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Автомобилист скрылся с места ДТП, но в течение часа был задержан.

Пассажир иномарки 39-летнего возраста доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении автомобилиста были составлены административные материалы.

Также читайте о том, что в Атюрьевском районе водитель иномарки сбил насмерть девушку.

Источник: гибдд.рф