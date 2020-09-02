В Ичалковском районе в результате пожара погибли три ребенка

В Ичалковском районе произошел пожар, в результате которого погибли три ребенка.

Трагическое происшествие произошло в ночь на 2 сентября в населенном пункте Кемля. Огонь вспыхнул в двухквартирном жилом доме №38, расположенном по адресу – улица Терешковой. Очаг возгорания находился в квартире гражданки 1958 года рождения. Также в этом помещении проживала женщина, год рождения которой устанавливается, с четырьмя детьми.

Выбраться из горящей квартиры удалось гражданке 1958 года рождения. Она же успела вынести на улицу самого младшего ребенка.

Остальные дети, среди которых мальчик 2012 года рождения и две девочки 2013 и 2014 годов рождения, погибли.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru