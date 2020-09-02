Новый учебный год в Мордовии начался для более 3 тысяч осужденных

Новый учебный год начался в учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, для более 3 тыс. осужденных.

В 2020-2021 учебном году 357 человек пройдут обучение в двух школах и 13 учебно-консультационных пунктах, которые осуществляют свою деятельность при исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии.

В профессиональном училище №113 ФСИН России, филиалы которого дислоцируются в Мордовии, обучаться новым специальностям будут порядка 2800 человек. Они пройдут обучение по девяти программам среднего профессионального образования по профессиям: сварщик, оператор швейного оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер столярного и мебельного производства, мастер отделочных строительных работ, слесарь, мастер общестроительных работ, автомеханик, парикмахер.

Также обучение будет осуществляться по программам профессионального обучения следующим профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, каменщик, няня, повар, пекарь, столяр, стропальщик, слесарь-сантехник, швея, электросварщик ручной сварки, электромонтажник силовых электросетей и оборудования, машинист (кочегар) котельной.

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Источник: 13.fsin.su