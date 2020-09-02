В УФСИН РФ по Мордовии прошел первый этап смотра-конкурса на лучшего начальника караула

На базе отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии был проведен первый этап смотра-конкурса на лучшего начальника караула.

В ходе смотра-конкурса был проведен строевой смотр с принятием зачетов по знанию строевого устава и выполнению строевых приемов с оружием и без него.

Помимо этого, были приняты зачеты по специальной, физической и огневой подготовкам.

На стрельбище УФСИН РФ по Мордовии были проведены практические стрельбы по выполнению первого спортивного упражнения учебных стрельб из пистолета Макарова.

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Источник: 13.fsin.su