Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

В исправительной колонии №44 при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 9 годам лишения свободы, сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты 5 сим-карт, спрятанные в сумке с продуктами.

Сотрудники исправительной колонии №7 при досмотре посылки, поступившей для осужденного к 10 годам лишения свободы, обнаружили и изъяли 2 сим-карты, спрятанные в контейнере сахарозаменителя.

В исправительной колонии №11 при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы, сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты 4 сим-карты, спрятанные в емкости с шампунем.

По указанным фактам в настоящее время проводятся проверки

Сотрудниками исправительной колонии №11 также был задержан житель Пензенской области, пытавшийся перебросить сверток, в котором находились 4 мобильных телефона, беспроводные наушники и колода карт. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.

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Источник: 13.fsin.su