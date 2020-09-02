В Саранске ограничили движение транспортных средств по улице Кооперативной

В Саранске было введено ограничение движения транспортных средств по улице Кооперативной.

Указанное ограничение начало действовать в 08:00 2 сентября. Движение и стоянка транспортных средств будут ограничены до 23:00 3 сентября.

Рассматриваемое ограничение действует на участке упомянутой улицы, пролегающем от улицы Ленина до переулка Лугового.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru