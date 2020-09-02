В Саранске 21-летний парень подозревается в убийстве своего отца

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 21-летний молодой человек, который подозревается в убийстве своего отца.

Стражами порядка было установлено, что в ночь на 30 августа 21-летний парень, проживающий в посёлке Николевка, находясь в ванной комнате своей квартиры, несколько раз ударил 50-летнего отца табуретом по голове. Затем молодой человек положил пострадавшего на кровать, а после этого ушел из дома. Вернулся домой парень поздним вечером. Отец молодого человека к этому моменту скончался. В ночь на 31 августа парень выбросил труп из окна второго этажа. Утром тело мужчины обнаружили местные жители.

В отношении 21-летнего парня было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф