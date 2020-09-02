В Темниковском районе сгорели два жилых дома и две надворные постройки

В Темниковском районе произошел пожар, который уничтожил два жилых дома и две надворные постройки.

Вечером 1 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Аксел. На улице Конной загорелись два жилых дома №№9 и 11, а также две надворные постройки. Пламя полностью уничтожило строения на площади, составляющей 216 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru