В Саранске открылся новый детский сад

В Саранске 1 сентября был открыт новый детский сад.

«Центр развития ребенка – Детский сад №10 «Топтыжка» располагается в новом жилом микрорайоне по улице Б. Хмельницкого.

Вместимость дошкольного учреждения составляет 240 мест. В здании оборудовано 12 групп: 11 - общеразвивающей направленности и одна группа на 12 мест – для детей с нарушениями речи.

В детском саду оборудованы бассейн, актовый зал и компьютерный класс.

Строительство детского сада велось в рамках федерального и регионального проектов «Жилье», государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», республиканской целевой программы «Жилище».

Стоимость объекта составила 207,9 млн рублей.

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Источник: adm-saransk.ru