В Темниковском районе тракторист устроил ДТП, в котором пострадала женщина

В Темниковском районе по вине 48-летнего тракториста произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Происшествие произошло днём 1 сентября на 7-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Ковылкино, Краснослободск, Ельники, Первомайск, Пурдошки, Жегалово и Темников. По предварительной информации, 48-летний гражданин, управлявший трактором марки К-744, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21102, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 45-летней пассажирке ВАЗа.

В отношении тракториста были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф