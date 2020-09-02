В Зубово-Полянском районе в результате ДТП погибли два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли два человека.

Днём 1 сентября на 458-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» 44-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Хендай-Солярис», совершая разворот, не предоставил право первоочередного проезда грузовику марки КамАЗ, двигавшемуся в попутном направлении. В итоге второе транспортное средство протаранило легковушку.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки и его 64-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф