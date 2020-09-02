В Саранске в ДТП пострадала 52-летняя женщина

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадала 52-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 1 сентября на улице Коммунистической. По предварительной информации, 31-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Лачетти», во время совершения левого поворота не предоставила преимущество в движении автомобилю марки «Рено-Меган», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 52-летняя пассажирка «Рено». Женщина самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф